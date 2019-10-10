2019-10-10T09:09:01+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: беседуем об общественном транспорте Владивостока

Что приморцу хороШоу: беседуем об общественном транспорте ВладивостокаЧто приморцу хороШоу: беседуем об общественном транспорте Владивостока

Эфир 10 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: беседуем об общественном транспорте Владивостока

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Во втором чае темой станет общественный транспорт. Ответим на часто задаваемые вопросы об автобусах и трамваях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: селфи на пилоне моста и все об общественном транспорте.

Скачать передачу [mp3, 39.8 МБ]
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