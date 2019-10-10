10 Окт. 14:58 2019-10-11T04:54:56+03:00

Все, что вы хотели знать об автобусах Владивостока, но боялись спросить - на радио «Комсомольская правда»

Что приморцу хороШоу: все, что вы хотели знать об автобусах Владивостока, но боялись спросить 00:00 00:00

Интересные гости и животрепещущие темы всегда поднимаются в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье». Сегодня многих жителей Владивостока беспокоит городской общественный транспорт, а точнее - повышение стоимости проезда и качество оказываемых услуг. Мы ответим на все интересующие вопросы вместе с Александром Ивановым, начальником управления транспорта администрации Владивостока - человеком, который знает все об автобусах, трамваях и морских судах.

Присылайте свои вопросы, и мы озвучим их в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 11 октября в 9:00. Телефон в студии 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.