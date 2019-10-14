2019-10-14T07:54:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: первый снег, проданные белухи и заболевшие браконьеры

Что приморцу хороШоу: первый снег, саксофон - король вечеринок и государственная медицина против частнойЧто приморцу хороШоу: первый снег, саксофон - король вечеринок и государственная медицина против частной

Эфир 14 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: первый снег, проданные белухи и заболевшие браконьеры

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» поговорим об узниках «китовой тюрьмы», которые могут никогда не вернуться на свободу, расскажем о первом снеге и обсудим рейтинг самых перспективных городов России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: первый снег, саксофон - король вечеринок и государственная медицина против частной.

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