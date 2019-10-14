Что приморцу хороШоу: первый снег, проданные белухи и заболевшие браконьеры
Эфир 14 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: первый снег, проданные белухи и заболевшие браконьеры
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» поговорим об узниках «китовой тюрьмы», которые могут никогда не вернуться на свободу, расскажем о первом снеге и обсудим рейтинг самых перспективных городов России.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: первый снег, саксофон - король вечеринок и государственная медицина против частной.