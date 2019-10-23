Что приморцу хороШоу: все о трудовых правах и конкурсе по охране труда
Эфир 23 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: все о трудовых правах и конкурсе по охране труда
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в гостях Леонид Симанчук, начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Поговорим о правах трудящихся, конкурсе по охране труда и создание хороших условий работы.
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