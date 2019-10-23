23 Окт. 00:00 2019-11-06T10:48:25+03:00

Что приморцу хороШоу: все о трудовых правах, «Больше ПП» и когда пойдет снег

Что приморцу хороШоу: все о трудовых правах и конкурсе по охране труда 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в гостях Леонид Симанчук, начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда. Поговорим о правах трудящихся, конкурсе по охране труда и создание хороших условий работы.

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