23 Окт. 13:00 2019-11-06T13:11:15+03:00

Все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить - в эфире радио «КП»

Народный адвокат: все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в 10:00 начнется наша традиционная программа “Народный адвокат” с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Здесь мы разговариваем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Наши слушатели могут задать свой вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь от одного из лучших адвокатов Приморского края. Сегодня мы говорим об аудио- и вдеозаписи: в каких случаях можно применять и будут ли материалы считаться доказательствами.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.