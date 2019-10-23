2019-11-06T13:11:15+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Илья КУЗНЕЦОВ

Народный адвокат: все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить

Все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить - в эфире радио «КП»Все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить - в эфире радио «КП»

Эфир 24 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: все, что вы хотели знать о прослушке, но боялись спросить

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в 10:00 начнется наша традиционная программа “Народный адвокат” с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Здесь мы разговариваем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Наши слушатели могут задать свой вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь от одного из лучших адвокатов Приморского края. Сегодня мы говорим об аудио- и вдеозаписи: в каких случаях можно применять и будут ли материалы считаться доказательствами.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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