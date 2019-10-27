27 Окт. 12:45 2019-10-28T04:35:06+03:00

Длинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП». Фото: koretskaya_sv Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Длинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП» 00:00 00:00

28 октября в эфире радио «Комсомольская правда» с 9:00 сногсшибательная гостья - «Нескромный блогер» Светлана Корецкая, которая подогревает к себе интерес откровенными фотографиями и провокационными видео. Сегодня мы узнаем все о девушке, в микроблоге которой 300 тысяч подписчиков, а также поговорим о секретах идеальной фигуры и обсудим рецепт популярности.

А в 8:00 поговорим на актуальные темы и подведем итоги прошедшей недели. Обсудим страсти в самолете, поговорим о ките во Владивостоке и расскажем о военном самолете, который был замечен на одной из приморских трасс.

Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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