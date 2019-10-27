2019-10-28T04:35:06+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

Длинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП»

Длинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП». Фото: koretskaya_svДлинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП». Фото: koretskaya_svФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эфир пройдет 28 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Длинноногая блондинка с идеальной фигурой о секретах красоты и хейтерах в горячем эфире радио «КП»

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28 октября в эфире радио «Комсомольская правда» с 9:00 сногсшибательная гостья - «Нескромный блогер» Светлана Корецкая, которая подогревает к себе интерес откровенными фотографиями и провокационными видео. Сегодня мы узнаем все о девушке, в микроблоге которой 300 тысяч подписчиков, а также поговорим о секретах идеальной фигуры и обсудим рецепт популярности.

А в 8:00 поговорим на актуальные темы и подведем итоги прошедшей недели. Обсудим страсти в самолете, поговорим о ките во Владивостоке и расскажем о военном самолете, который был замечен на одной из приморских трасс.

Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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