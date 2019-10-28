28 Окт. 00:00 2019-10-28T04:35:16+03:00

Что приморцу хороШоу: страсти в самолете, кит во Владивостоке и авиация на дороге

Что приморцу хороШоу: страсти в самолете, кит во Владивостоке и авиация на дороге 00:00 00:00

В 8:00 поговорим на актуальные темы и подведем итоги прошедшей недели. Обсудим страсти в самолете, поговорим о ките во Владивостоке и расскажем о военном самолете, который был замечен на одной из приморских трасс.

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