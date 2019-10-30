СЕГОДНЯ 00:00 2019-10-30T06:14:07+03:00

Вывоз мусора, грязные пляжи и строительств скверов - все об окружающей среде с мэрией Владивостока на радио «КП»

Вывоз мусора, грязные пляжи и строительство скверов - все об окружающей среде с мэрией Владивостока на радио «КП» 00:00 00:00

В среду, 30 октября, в 8:00 в гостях на радио «Комсомольская правда» Антон Бибиков, начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Поговорим о вывозе мусора с островов, обсудим проблему нехватки скверов и очистке пляжей.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.