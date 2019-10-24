24 Окт. 00:00 2019-11-06T10:58:07+03:00

Что приморцу хороШоу: почему растет цена на гречку и в чем секрет идеального тела?

Что приморцу хороШоу: почему растет цена на гречку и в чем секрет идеального тела? 00:00 00:00

С 8:00 мы обсуждаем актуальные новости, рассказываем о резонансных событиях нашего края, а также общаемся с интересными людьми. Сегодня поговорим о купальщике в стрингах, которого выгнали из квартиры и теперь выгоняют из подъезда, росте цен на гречку и откроем секреты идеального тела от «Нескромного блогера» Светланы Корецкой.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.