24 Окт. 00:00 2019-11-06T10:58:22+03:00

Что приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройства

Что приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройства 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Александр Бондяев, помощник депутата ЗС ПК Юрия Корсакова, член инициативной группы по благоустройству города Владивостока «Решение - город». Поговорим о гражданкой активности, обсудим проблемы благоустройства и узнаем что делать, чтобы что-то изменить.

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