2019-11-06T10:58:22+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройства

Что приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройстваЧто приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройства

Эфир 24 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: о гражданкой активности и проблемах благоустройства

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В 9:00 в гостях Александр Бондяев, помощник депутата ЗС ПК Юрия Корсакова, член инициативной группы по благоустройству города Владивостока «Решение - город». Поговорим о гражданкой активности, обсудим проблемы благоустройства и узнаем что делать, чтобы что-то изменить.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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