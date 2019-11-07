СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-07T04:42:34+03:00

Что приморцу хороШоу: необычный способ знакомства, погода на выходные и разговор с властью

Что приморцу хороШоу: необычный способ знакомства, погода на выходные 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о погоде на выходные, расскажем об иностранце, который оригинальным способом ищет себе жену, а также обсудим победителя рейтинга самых комфортных городов Дальнего Востока.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.