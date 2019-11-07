СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-07T04:42:13+03:00

Что приморцу хороШоу: благоустройство Фрунзенского района и борьба с незаконной торговлей

Что приморцу хороШоу: благоустройство Фрунзенского района и борьба с незаконной торговлей 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Ирина Пан, начальник административно-территориального управления Фрунзенского района администрации города Владивостока. Поговорим о Русском острове, обсудим программу «1000 дворов», а также расскажем о сносе незаконных торговых объектов.

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