25 Окт. 00:00 2019-11-07T06:02:00+03:00

Что приморцу хороШоу: когда начнется отопительный сезон и как работает горячая линия по работе безналичных терминалов

Что приморцу хороШоу: когда начнется отопительный сезон и как работает горячая линия по работе безналичных терминалов 00:00 00:00

Во втором часе эфира выясним, когда же во Владивостоке начнется отопительный сезон, поговорим об очередном дорожном происшествии из-за которого в городе образовался гейзер.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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