25 Окт. 00:00 2019-11-07T06:02:04+03:00

Что приморцу хороШоу: уличный музыкант скрывается от силовиков и особенности автомобильного движения

Что приморцу хороШоу: уличный музыкант скрывается от силовиков и особенности автомобильного движения 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим похолодание в крае, выясним, почему водитель из Самары запутался в автомобильном движении Владивостока, а также за что силовики разыскивают уличного музыканта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.