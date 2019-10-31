31 Окт. 00:00 2019-11-07T07:13:37+03:00

Что приморцу хороШоу: новое жилье для пострадавших в Новонежино и поиски пропавших рыбаков

Что приморцу хороШоу: новое жилье для пострадавших в Новонежино и поиски пропавших рыбаков 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о сертификатах на покупку нового жилья для пострадавших при взрыве в жилом доме в Новонежино. Выясним, как в Приморье разыскивают пропавших рыбаков, вышедших в открытое море. Также порассуждаем на тему парковочных войн.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.