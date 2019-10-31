31 Окт. 00:00 2019-11-07T07:13:42+03:00

Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке формируется комфортная городская среда?

Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке формируется комфортная городская среда? 00:00 00:00

У нас в гостях - Татьяна Григорьевна Шлеина - начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры, застройки территорий. Вместе с ней побеседуем о том, как во Владивостоке формируется комфортная городская среда, какие есть сложности и перспективы у этого направления.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.