Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке формируется комфортная городская среда?
Эфир 31 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: как во Владивостоке формируется комфортная городская среда?
У нас в гостях - Татьяна Григорьевна Шлеина - начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры, застройки территорий. Вместе с ней побеседуем о том, как во Владивостоке формируется комфортная городская среда, какие есть сложности и перспективы у этого направления.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.