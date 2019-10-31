31 Окт. 00:00 2019-11-07T07:13:45+03:00

Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию?

Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию? 00:00 00:00

Сегодня в эфире с народным адвокатом Алексеем Ананьевым побеседуем о военном призыве в армию и последствиях неявки на призывной пункт по повестке.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.