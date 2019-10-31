2019-11-07T07:13:45+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Илья КУЗНЕЦОВ

Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию?

Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию?Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию?

Эфир 31 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: чем опасно уклонение от призыва в армию?

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Сегодня в эфире с народным адвокатом Алексеем Ананьевым побеседуем о военном призыве в армию и последствиях неявки на призывной пункт по повестке.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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