1 Нояб. 00:00 2019-11-07T08:23:17+03:00

Что приморцу хороШоу: что такое индивидуальный инвестиционный счет и как он работает?

Что приморцу хороШоу: что такое индивидуальный инвестиционный счет и как он работает? 00:00 00:00

Наш гость Николай рыбаков - руководитель аппарата дальневосточного главного управления Банка России. Вместе с ним побеседуем об индивидуальном инвестиционном счете и других способах пассивного заработка.

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