Что приморцу хороШоу: находки в тушенке и как получить помощь на дороге
Эфир 5 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: находки в тушенке и как получить помощь на дороге
Обсуждаем, что такого интересного нашел Росконтроль в обычной тушенке. Выясним, что нужно сделать для того, чтобы получить помощь на дороге. А также выясним, что скрывается за упаковкой обычного сока.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.