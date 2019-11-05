5 Нояб. 00:00 2019-11-07T09:06:20+03:00

Что приморцу хороШоу: каких масштабов достигла акция "Сладкий сон" за девять лет существования

Что приморцу хороШоу: каких масштабов достигла акция "Сладкий сон" за девять лет существования 00:00 00:00

У нас в гостях - общественный деятель, организатор благотворительной акции "Сладкий сон" Татьяна Лазаренко. В этом году акции исполняется уже девять лет. Самое время подвести итоги и наметить новые перспективы в реализации этого благотворительного направления.

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