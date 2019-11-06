6 Нояб. 00:00 2019-11-07T09:24:54+03:00

Что приморцу хороШоу: когда наступят холода и почему приостановили выпуск белух из "китовой тюрьмы"

Что приморцу хороШоу: когда наступят холода и почему приостановили выпуск белух из "китовой тюрьмы" 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» побеседуем обсудим грядущее похолодание в Приморском крае и узнаем, какой будет зима. Также узнаем, почему специалисты решили приостановить транспортировку белух из "китовой тюрьмы".

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.