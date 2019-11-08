СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-08T12:08:13+03:00

Что приморцу хороШоу: «Авангард» и спидвэй, граффити про писателей и «Дави на газ»

Что приморцу хороШоу: реконструкция стадиона «Авангард» и успехи спидвэйной команды «Восток» 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 в гостях Константин Цыбулин, директор стадиона «Авангард», генеральный директор спидвейного клуба «Восток». Поговорим о реконструкции стадиона, а также узнаем секреты побед спидвейного клуба «Восток».

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.