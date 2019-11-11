Что приморцу хороШоу: «китовой тюрьмы» больше нет, Сахалин - наш и все о погоде на ближайшую неделю

11 Нояб. 00:00 2019-11-11T04:26:53+03:00

Что приморцу хороШоу: «китовой тюрьмы» больше нет, Сахалин - наш и Борисенко еще постоит

Что приморцу хороШоу: «китовой тюрьмы» больше нет, Сахалин - наш и Борисенко еще постоит 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» в 8:00 подводим итоги прошедшей недели. Расскажем последние новости о «китовой тюрьме», поговорим о погоде на предстоящие будни и обсудим японскую туристку, которая удивилась, что Сахалин принадлежит России.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.