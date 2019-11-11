11 Нояб. 00:00 2019-11-11T04:26:45+03:00

Что приморцу хороШоу: ремонт улицы Борисенко, полеты по «плоским» тарифам и новогодние украшения во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: ремонт улицы Борисенко, полеты по «плоским» тарифам и новогодние украшения во Владивостоке 00:00 00:00

В 9:00 продолжаем обсуждать темы, которые волнуют жителей Приморского края и всей России. Расскажем о том, что проезд по улице Борисенко откладывается, обсудим авиабилеты по «плоским» тарифам, а также поговорим о приближающемся Новом годе.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.