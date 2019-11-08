СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-08T12:08:13+03:00

Что приморцу хороШоу: как молодежи реализовать свои идеи и получить гранты от администрации города?

Что приморцу хороШоу: как молодежи реализовать свои идеи и получить гранты от администрации города? 00:00 00:00

В 9:00 гостями студии станут начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев и победитель конкурса «Молодежная инициатива» Павел Ивановский. Благодаря им в районе краевого цирка появились граффити, посвященные писателям, так или иначе связанным с дальневосточной столицей. Поговорим об этом, а также выясним: как молодежи воплотить в жизнь свои идеи.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.