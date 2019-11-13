СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-12T04:41:40+03:00

Что приморцу хороШоу: итоги бизнес-спартакиады в Приморье 00:00 00:00

В 9:00 в гостях президент и создатель бизнес-спартакиады Евгений Минута и Александра Саакян, руководитель направления ТМ «PiP» по России» компании НИССЕЙ. Расскажем про завершение бизнес-спартакиады и о будущем этого вида соревнований.

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