2019-11-12T04:41:40+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: итоги бизнес-спартакиады в Приморье

Что приморцу хороШоу: итоги бизнес-спартакиады в ПриморьеЧто приморцу хороШоу: итоги бизнес-спартакиады в Приморье

Эфир 12 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: итоги бизнес-спартакиады в Приморье

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В 9:00 в гостях президент и создатель бизнес-спартакиады Евгений Минута и Александра Саакян, руководитель направления ТМ «PiP» по России» компании НИССЕЙ. Расскажем про завершение бизнес-спартакиады и о будущем этого вида соревнований.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: скоро метель, извержение вулкана и бизнес-спартакиада.

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