Что приморцу хороШоу: пришла непогода, другая пенсия на Дальнем Востоке и плоские тарифы "Аэрофлота"
Эфир 13 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: пришла непогода, другая пенсия на Дальнем Востоке и плоские тарифы "Аэрофлота"
В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о метели, которая пришла в Приморье, расскажем о достопримечательности Владивостока, находящейся в ужасном состоянии, и поговорим о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: пришла непогода, другая пенсия на Дальнем Востоке и политики в спорте.