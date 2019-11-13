13 Нояб. 00:00 2019-11-13T04:31:20+03:00

Что приморцу хороШоу: пришла непогода, другая пенсия на Дальнем Востоке и политики в спорте

Что приморцу хороШоу: пришла непогода, другая пенсия на Дальнем Востоке и плоские тарифы "Аэрофлота" 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» поговорим о метели, которая пришла в Приморье, расскажем о достопримечательности Владивостока, находящейся в ужасном состоянии, и поговорим о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.