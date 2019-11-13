Обсуждаем развитие морского пароходства с директором филиала ДВМП во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»

13 Нояб. 14:30 2019-11-15T08:25:31+03:00

Развитие морского пароходства обсудим с директором филиала ДВМП во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда»

Развитие морского пароходства обсудим с директором филиала ДВМП во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» в гостях Игорь Шарков, директор Филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке. Беседуем о будущем судоремонта и флота, а также выясняем: является ли дальневосточная столица по-прежнему городом моряков?

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.