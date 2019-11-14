14 Нояб. 00:00 2019-11-15T08:25:31+03:00

Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода

Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода 00:00 00:00

С 8:00 в эфире Сергей Макаров, начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. Поговорим об открытии Борисенко, ремонте Некрасовского путепровода и бордюрах.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.