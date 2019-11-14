Народный адвокат: почему за присвоение миллиардов и кражу курицы дают одинаковые сроки?
Эфир 14 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Народный адвокат: почему за присвоение миллиардов и кражу курицы дают одинаковые сроки?
В 10:00 в эфире наша традиционная программа «Народный адвокат» с адвокатом адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Здесь мы разговариваем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Наши слушатели могут задать свой вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь от одного из лучших адвокатов Приморского края. Сегодня поговорим о несправедливости: почему кто-то ворует миллиардами и получает четыре года колонии, а кто-то украл курицу и получил столько же? Вспомним самые резонансные случаи и ответим на вопрос: «Почему так происходит?».
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Развитие морского пароходства обсудим с директором филиала ДВМП во Владивостоке в эфире радио «Комсомольская правда».