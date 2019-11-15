15 Нояб. 00:00 2019-11-15T09:58:19+03:00

Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения»

Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения» 00:00 00:00

Сегодня у нас в гостях Анна Петрова, куратор фотовыставок «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения» и Михаил Павин, фотограф, участник выставки. Вместе беседуем о современном искусстве и о том, что из себя представляет выставка. Узнаем также можно ли выделить в отдельный жанр такой вид фотосъемки, как селфи.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.