2019-11-15T09:58:19+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения»

Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения»Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения»

Эфир 15 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: о чем расскажут фотовыставки «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения»

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Сегодня у нас в гостях Анна Петрова, куратор фотовыставок «Дальний фокус» и «Архитектура воды. Опыт погружения» и Михаил Павин, фотограф, участник выставки. Вместе беседуем о современном искусстве и о том, что из себя представляет выставка. Узнаем также можно ли выделить в отдельный жанр такой вид фотосъемки, как селфи.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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