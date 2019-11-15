15 Нояб. 00:00 2019-11-15T09:58:19+03:00

Что приморцу хороШоу: "Волонтер года - 2019" и городской чемпионат по лапте среди подростков

Что приморцу хороШоу: "Волонтер года - 2019" и городской чемпионат по лапте среди подростков 00:00 00:00

Наши гости - начальник отдела по социальной работе с молодежью Антон Шумейко и начальник отдела и программ молодежного ресурсного центра Владивостока Юлия Бурцева. Беседуем о городском конкурсе "Волонтёр года-2019" и о городском чемпионате по лапте среди подростков.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.