СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-19T03:35:30+03:00

Что приморцу хороШоу: плохой снег, стрельба на свадьбе и история Приморья

Что приморцу хороШоу: плохой снег, стрельба на свадьбе и недоливы топлива на АЗС 00:00 00:00

В 8:00 в эфира радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим вчерашний снегопад, который парализовал движение во Владивостоке, а также узнаем, когда ждать следующего удара стихии. Расскажем продолжение истории со стрельбой на свадьбе, и поговорим о недоливе топлива на АЗС.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.