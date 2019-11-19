2019-11-19T03:50:14+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что приморцу хороШоу: история приморья в путевых заметках Джона Тронсона

Что приморцу хороШоу: история приморья в путевых заметках Джона ТронсонаЧто приморцу хороШоу: история приморья в путевых заметках Джона Тронсона

Эфир 19 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: история приморья в путевых заметках Джона Тронсона

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В 9:00 гостями студии станут Александр Колесов, главный редактор тихоокеанского альманаха «Рубеж» (выходит с 1992 года) и директор одноименного издательства и переводчик Андрей Сидоров. Узнаем о новой книге «Плавание “Барракуды” в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая», а также поговорим об изучении истории Приморья.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Что приморцу хороШоу: начальник управления дорог и благоустройства Владивостока о ремонте Борисенко и Некрасовского путепровода

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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