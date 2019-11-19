СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-19T03:50:14+03:00

Что приморцу хороШоу: история приморья в путевых заметках Джона Тронсона 00:00 00:00

В 9:00 гостями студии станут Александр Колесов, главный редактор тихоокеанского альманаха «Рубеж» (выходит с 1992 года) и директор одноименного издательства и переводчик Андрей Сидоров. Узнаем о новой книге «Плавание “Барракуды” в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая», а также поговорим об изучении истории Приморья.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.