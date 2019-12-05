Что приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламента
Эфир 5 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламента
В 10:00 гостем студии станет Сергей Кузьменко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, член комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Поговорим о новом столичном статусе Владивостока, узнаем о ходе исполнения проекта «Цифровая экономика» и поговорим о приближающемся большом празднике - региональному парламенту исполнится 25 лет.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: откровенный разговор с парламентариями, все о столичном Владивостоке и женском предпринимательстве.