2019-12-05T05:26:32+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламента

Что приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламентаЧто приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламента

Эфир 5 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Сергей Кузьменко о столичном Владивостоке, цифровой экономике и юбилее парламента

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В 10:00 гостем студии станет Сергей Кузьменко, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, член комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Поговорим о новом столичном статусе Владивостока, узнаем о ходе исполнения проекта «Цифровая экономика» и поговорим о приближающемся большом празднике - региональному парламенту исполнится 25 лет.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: откровенный разговор с парламентариями, все о столичном Владивостоке и женском предпринимательстве.

Скачать передачу [mp3, 102.6 МБ]
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