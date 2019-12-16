2019-12-16T12:56:46+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: дрифт на центральной площади и самые дешевые путевки на Новый год

Эфир 16 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: дрифт на центральной площади и самые дешевые путевки на Новый год

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Сегодня в 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о 20-летнем «дрифтере», который сбил на центральной площади Владивостока новогоднюю фигуру, обсудим погоду на предстоящую неделю, а также расскажем о самых дешевых пляжных турах на Новый год.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: дрифт на центральной площади, мост на Елену и бизнес от сердца.

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13 Декабря 2019 2:03 - 3:02

Что приморцу хорошоу

Тема: Снюс - новая никотиновая эпидемия или страшилки взрослых? Все о новом тренде, захлестнувшем молодежь, в эфире радио "Комсомольская правда"

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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