СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-16T12:56:46+03:00

Что приморцу хороШоу: как правильно организовать социальное предпринимательство и вести бизнес от сердца? 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Ольга Потарусова, заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» в Приморском крае и Ирина Фрисман, основатель и главный врач центра реабилитации и восстановительного лечения для детей и взрослых «Панда Мед». Тема: бизнес от сердца. Как начать бизнес, который позволяет зарабатывать самому и делать мир вокруг себя лучше?

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