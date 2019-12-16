16 Дек. 10:33 2019-12-17T07:24:20+03:00

Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко 00:00 00:00

Во вторник, 17 декабря, в 10:00 в эфире радио «Комсомольская правда» в гостях Наталья Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края.

Как записать ребенка в первый класс, школы с какими углубленными направлениями есть во Владивостоке и в крае, куда пойти работать молодым специалистам – этими и многими другими вопросами задаются тысячи людей. В 10:00 в эфире радио «Комсомольская правда» вместе с Натальей Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края поговорим о победах и проблемах образования края.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.