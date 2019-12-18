СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-17T07:24:28+03:00

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Что приморцу хороШоу:как сделать 31 декабря выходным днем? 00:00 00:00

В 9:00 расскажем о том, как сделать 31 декабря выходным, поговорим о погоде, а также обсудим находку приморских поисковиков.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.