2019-12-18T06:19:04+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: о спортивных активностях на новогодних праздниках во Владивостоке

Эфир 18 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: о спортивных активностях на новогодних праздниках во Владивостоке

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В 10:00 в гостях Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физической культуры и спортивной подготовки управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Поговорим об активностях на новогодние праздники и о спорте во Владивостоке в целом.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: опустевшая "китовая тюрьма", ЗОЖ в праздники и активности на каникулах.

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