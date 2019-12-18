СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-18T06:19:04+03:00

Что приморцу хороШоу: о спортивных активностях на новогодних праздниках во Владивостоке 00:00 00:00

В 10:00 в гостях Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физической культуры и спортивной подготовки управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Поговорим об активностях на новогодние праздники и о спорте во Владивостоке в целом.

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