СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-19T05:59:03+03:00

Что приморцу хороШоу: как в Приморье можно получить бесплатное и качественное бизнес-образование 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Виктория Петрова, руководитель подразделения центра «Мой Бизнес» в Приморском крае и Светлана Горюшко, управляющая кафе «Наше место». Тема эфира – Бизнес-образование: знания для бизнеса, бесплатные образовательные программы центра «Мой бизнес».

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.