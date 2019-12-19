2019-12-19T05:59:03+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: как в Приморье можно получить бесплатное и качественное бизнес-образование

Эфир 19 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как в Приморье можно получить бесплатное и качественное бизнес-образование

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В 9:00 в гостях Виктория Петрова, руководитель подразделения центра «Мой Бизнес» в Приморском крае и Светлана Горюшко, управляющая кафе «Наше место». Тема эфира – Бизнес-образование: знания для бизнеса, бесплатные образовательные программы центра «Мой бизнес».

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: потерянный губернатор, путевки в несуществующую страну и бизнес-образование.

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17 Декабря 2019 3:03 - 4:02

Что приморцу хорошоу

Тема: Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
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