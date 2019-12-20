2019-12-20T07:00:04+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: сколько стоит башмачок, видит актера Дмитрия Певцова и запрет на вывоз моржей из "Китовой тюрьмы"

Эфир 20 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: сколько стоит башмачок, видит актера Дмитрия Певцова и запрет на вывоз моржей из "Китовой тюрьмы"

00:00
00:00

С 10:00 побеседуем о реакции Дмитрия Певцова на Приморские дороги, о запрете на вывоз моржей из бухты Средняя в Китай а также выясним, сколько стоят новогодние украшения на центральной площади Владивостока.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Что приморцу хороШоу: итоги пресс-конференции Владимира Путина и цена новогодних украшений Владивостока.

Скачать передачу [mp3, 39.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Декабря 2019 3:03 - 4:02

Что приморцу хорошоу

Тема: Запись в первый класс, охрана школ и аукцион на новогодние подарки – в эфире радио «КП» врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Синоптики рассказали, когда в Приморье ожидать снегопад
Десятки килограммов краба сожгли во Владивостоке
Приморочка запрещала мужу видеться с сыном
Свидетели Иеговы вербовали приморцев
Сгорело 50 квадратных метров: во Владивостоке произошел пожар в одноэтажном доме
Скоростной заезд закончился трагедией в Находке
«Я там машину свою заминировал»: приморец решил пошутить с судебными приставами
Приморцу могут дать год исправительной колонии за оскорбление полицейских
Коловая пробка: грузовик и автовоз перекрыли популярную дорогу Владивостока
Жительница Приморья нашла в переписке мужа и его друга фотографии своего обнаженного ребенка
Министр транспорта РФ наградил работников АО «Восточный Порт»
Особая примета – нет многих зубок: в Приморье не могут найти зеленоглазого Николая
Ни снега, ни тепла: о погоде на 20 декабря во Владивостоке
УАЗ для вас: автопарк скорой помощи Приморья пополнился 34 новенькими машинами
Темноволосый метис: больше двух месяцев в Приморье ищут кареглазого Михаила
По 250 рублей за душу: жителя Артема пойдет под суд за двойное убийство на кухне
Кожемяко сокращает бедность в Приморье: пенсионеров ждет крупная доплата
Праздник к нам приходит: жителя Приморья задержали за незаконную рубку молодых елок
Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом
Проверяла швы со свечкой: в новостройке в Приморье произошел первый пожар
Назойливые Аня и Яна «разводят» доверчивых приморцев
Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц