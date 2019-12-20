Что приморцу хороШоу: сколько стоит башмачок, видит актера Дмитрия Певцова и запрет на вывоз моржей из "Китовой тюрьмы"
Эфир 20 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: сколько стоит башмачок, видит актера Дмитрия Певцова и запрет на вывоз моржей из "Китовой тюрьмы"
С 10:00 побеседуем о реакции Дмитрия Певцова на Приморские дороги, о запрете на вывоз моржей из бухты Средняя в Китай а также выясним, сколько стоят новогодние украшения на центральной площади Владивостока.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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