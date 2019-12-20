СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-20T07:00:04+03:00

Что приморцу хороШоу: сколько стоит башмачок, видит актера Дмитрия Певцова и запрет на вывоз моржей из "Китовой тюрьмы" 00:00 00:00

С 10:00 побеседуем о реакции Дмитрия Певцова на Приморские дороги, о запрете на вывоз моржей из бухты Средняя в Китай а также выясним, сколько стоят новогодние украшения на центральной площади Владивостока.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.