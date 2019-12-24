СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-24T04:50:22+03:00

Что приморцу хороШоу: стрельба в Дальнегорске, эпичный котик и новогодние украшения Владивостока 00:00 00:00

В эфире радио "Комсомольская правда" обсудим новогодние украшения Владивостока, выберем имя эпичному котику, который уважает спасателей, поговорим о стрельбе в Дальнегорске и обсудим погоду на неделю.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.