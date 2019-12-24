СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-24T04:58:38+03:00

Что приморцу хороШоу: итоги Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса за 2019 год 00:00 00:00

В 9:00 в гостях Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края и Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес». Тема эфира: Нацпроект по поддержке малого бизнеса в Приморье: итоги 2019.

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