Что приморцу хороШоу: итоги Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса за 2019 год
Эфир 24 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: итоги Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса за 2019 год
В 9:00 в гостях Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края и Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес». Тема эфира: Нацпроект по поддержке малого бизнеса в Приморье: итоги 2019.
Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Что приморцу хороШоу: итоги Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса за 2019 год.