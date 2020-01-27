27 Янв. 2020 2020-01-27T12:44:51+03:00

Коронавирус: что происходит, чего бояться и как распознать - все об эпидемии на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о коронавирусе, который бушует в Китае. Больше двух тысяч людей заражены, более 50 погибло. Приморье находится рядом с Поднебесной, и жители региона должны знать все о новой инфекции. Расскажем актуальные новости, поговорим о симптомах и обсудим меры профилактики.

Станьте участником прямого эфира. Задавайте свои вопросы по телефону (423) 230-22-52 или пишите сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.