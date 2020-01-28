2020-01-28T04:05:27+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Кто благоустроит центр Владивостока, сколько новых бюджетных мест появится в вузах Приморья и как вернуть деньги за путевки в Китай?

Эфир 28 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Кто благоустроит центр Владивостока, сколько новых бюджетных мест появится в вузах Приморья и как вернуть деньги за путевки в Китай?

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В 9:00 в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим благоустройство центра Владивостока, побеседуем о новых бюджетных местах в вузах Приморья и поговорим о том, как вернуть деньги за приобретенные но не реализованные путевки в Китай в связи со вспышкой коронавируса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы

В студии: Илья КУЗНЕЦОВ, Юлия АХРИМОВА
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