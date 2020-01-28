28 Янв. 2020 2020-01-28T04:05:27+03:00

Кто благоустроит центр Владивостока, сколько новых бюджетных мест появится в вузах Приморья и как вернуть деньги за путевки в Китай? 00:00 00:00

В 9:00 в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим благоустройство центра Владивостока, побеседуем о новых бюджетных местах в вузах Приморья и поговорим о том, как вернуть деньги за приобретенные но не реализованные путевки в Китай в связи со вспышкой коронавируса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.