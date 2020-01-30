Будет ли Макдональдс во Владивостоке, кто проведет ревизию "Хаяттов", и когда пустят новые московские трамваи?
Эфир 29 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Будет ли Макдональдс во Владивостоке, кто проведет ревизию "Хаяттов", и когда пустят новые московские трамваи?
Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсуждаем последние новости. Будет ли во Владивостоке Макдональдс, или кто-то просто пошутил? Кто приедет во Владивосток для ревизии "Хаяттов" и когда на маршрут выйдут новые трамваи из Москвы? Обо всем этом и многом другом в эфире радио "Комсомольская правда".
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Будет ли Макдональдс во Владивостоке, кто проведет ревизию "Хаяттов", и когда пустят новые московские трамваи?.