30 Янв. 2020 2020-01-29T04:08:35+03:00

Будет ли Макдональдс во Владивостоке, кто проведет ревизию "Хаяттов", и когда пустят новые московские трамваи? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсуждаем последние новости. Будет ли во Владивостоке Макдональдс, или кто-то просто пошутил? Кто приедет во Владивосток для ревизии "Хаяттов" и когда на маршрут выйдут новые трамваи из Москвы? Обо всем этом и многом другом в эфире радио "Комсомольская правда".

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.