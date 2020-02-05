5 Февр. 2020 2020-02-05T04:12:29+03:00

Все о фестивале кофе KOFEVOSTOK на радио "Комсомольская Правда" 00:00 00:00

В 8:00 в гостях создатель и организатор фестиваля KOFEVOSTOK Каталина Школа и Владимир Лисовой - главный судья национальных чемпионатов по латте-арту, амбассадор Кафемы. Поговорим о предстоящем чемпионате KOFEVOSTOK, в рамках фестиваля будут проведены сразу четыре крупнейших соревнования региона: отборочные этапы Российских Чемпионатов Бариста, Брюерс Кап, Латте-арт и Кап-тестинг.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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