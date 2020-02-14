2020-02-14T04:35:02+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Чем занять ребёнка дома, если в школе или саду карантин? Обсуждаем полезные сервисы в эфире радио "Комсомольская правда"

Эфир 14 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Чем занять ребенка на больничном? Обсуждаем полезные сервисы на радио "Комсомольская правда"

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В 8:00 в эфире радио "КП" В гостях пресс-секретарь МТС в Приморском крае Анна Пушкина. Расскажем о полезных и интересных онлайн-сервисах в помощь приморским родителям и вместе с педиатрами и специалистами Роспотребнадзора затронем тему повышенной заболеваемости ОРВИ в регионе.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Чем занять ребенка на больничном и тайны любви на радио "Комсомольская правда".

Скачать передачу [mp3, 97.1 МБ]
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