Чем занять ребёнка дома, если в школе или саду карантин? Обсуждаем полезные сервисы в эфире радио "Комсомольская правда"

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:35:02+03:00

Чем занять ребенка на больничном? Обсуждаем полезные сервисы на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

В 8:00 в эфире радио "КП" В гостях пресс-секретарь МТС в Приморском крае Анна Пушкина. Расскажем о полезных и интересных онлайн-сервисах в помощь приморским родителям и вместе с педиатрами и специалистами Роспотребнадзора затронем тему повышенной заболеваемости ОРВИ в регионе.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.