2020-03-30T14:28:48+03:00
Здоровый разговор. Владивосток
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

О сходствах и отличиях коронавирусной инфекции и туберкулеза, а также о мерах профилактики на радио "Комсомольская правда"

Врач торакальный хирург противотуберкулезного диспансера в прямом эфире дала рекомендации по защите от опасных инфекций

Здоровый разговор. В студии Марина Геннадьевна Бобырева

00:00
00:00

В программе “Здоровый разговор” мы вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы.

Наш сегодняшний гость: Марина Геннадьевна Бобырева, врач торакальный хирург, заведующая легочно-хирургическим отделением Приморского Краевого противотуберкулезного диспансера». Вместе с ней говорим о коронавирусе, туберкулезе и пневмонии.

Как защитить себя и своих близких от опасной заразы? Какие существуют меры профилактики? Что делать, если появились первые симтомы? Об этом и многом другом в нашей программе "Здоровый разговор".

Скачать передачу [mp3, 20.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Марта 2020 3:03 - 3:28

Здоровый разговор. Владивосток

Тема: О сходствах и отличиях коронавирусной инфекции и туберкулеза, а также о мерах профилактики на радио "Комсомольская правда"

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Илья КУЗНЕЦОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Отсрочка по налогам из-за коронавируса во Владивостоке 2020: какие предприятия получат и на какой период
МФЦ во Владивостоке в срочном порядке выдали паспорта и перешли на "удаленку"
Всех прибывающих в Приморье из-за границы отправят в специальные обсерваторы
Самоизоляция бетонными блоками: во Владивостоке закрыли проезд к популярному месту отдыха
Полиция в Приморье может потребовать гражданина на улице вернуться домой
#БудьДома - МТС запустил новый пакет сервисов для всех кто дома
«Настоящий портал в ад»: во дворе владивостоксой многоэтажки провалился грунт
Выезд на кладбище во время полной самоизоляции в Приморье: оштрафуют ли жителей за порывы облагородить могилы близких?
Подъезды в Приморье становятся чище и безопаснее из-за коронавируса
Леопардам и тиграм ограничили перемещение в Китай из-за коронавируса
Подпишись на газету "Комсомольская правда" онлайн не выходя из дома!
Эвакуированные через Приморье китайцы уже покинули регион
Призыв в армию во Владивостоке из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Женщина избила и ограбила несовершеннолетнюю жительницу Приморья
Выезд на дачу во время полной самоизоляции в Приморье: кому разрешен и что ждет нарушителей режима
Китайцы в защитных костюмах в аэропорту Владивостока напугали приморцев
"Адмирал" не будет играть в КХЛ в новом сезоне, а "Луч" перейдет в 3-й дивизион
Закрытие городов в Приморье в связи с короновирусом: что планируют сделать власти
Сериалы, соцсети и котики на YouTube: приморцы предпочитают мобильный видеоконтент
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу
50 тысяч медицинских масок Китай передал Приморью
Рыбаки самоизолироваться не спешат: отчаянные «охотники за рыбой» опять на льду
Серьезный удар по криминальному бизнесу морепродуктов в Приморье
Началась выдача продуктовых наборов для школьников Владивостока
Случай в популярной торговой сети Приморья возмутил покупателя
В первый день апреля в Приморье будет пасмурно и дождливо