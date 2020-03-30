О сходствах и отличиях коронавирусной инфекции и туберкулеза, а также о мерах профилактики на радио "Комсомольская правда"

30 Март 2020 2020-03-30T14:28:48+03:00

Здоровый разговор. В студии Марина Геннадьевна Бобырева 00:00 00:00

В программе “Здоровый разговор” мы вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы.

Наш сегодняшний гость: Марина Геннадьевна Бобырева, врач торакальный хирург, заведующая легочно-хирургическим отделением Приморского Краевого противотуберкулезного диспансера». Вместе с ней говорим о коронавирусе, туберкулезе и пневмонии.

Как защитить себя и своих близких от опасной заразы? Какие существуют меры профилактики? Что делать, если появились первые симтомы? Об этом и многом другом в нашей программе "Здоровый разговор".