О сходствах и отличиях коронавирусной инфекции и туберкулеза, а также о мерах профилактики на радио "Комсомольская правда"
Врач торакальный хирург противотуберкулезного диспансера в прямом эфире дала рекомендации по защите от опасных инфекций
Здоровый разговор. В студии Марина Геннадьевна Бобырева
В программе “Здоровый разговор” мы вместе с экспертами говорим об организации здравоохранения в регионе, профилактике болезней, а также даем полезные советы.
Наш сегодняшний гость: Марина Геннадьевна Бобырева, врач торакальный хирург, заведующая легочно-хирургическим отделением Приморского Краевого противотуберкулезного диспансера». Вместе с ней говорим о коронавирусе, туберкулезе и пневмонии.
Как защитить себя и своих близких от опасной заразы? Какие существуют меры профилактики? Что делать, если появились первые симтомы? Об этом и многом другом в нашей программе "Здоровый разговор".